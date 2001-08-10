На Камчатке туристка приняла ванну с красной икрой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Туристка, посетившая Камчатку этим летом, поделилась в социальных сетях видеозаписью, иллюстрирующей, по ее мнению, сытую камчатскую жизнь. На видеокадрах героиня ролика лежит в роскошной ванне, установленной на берегу Тихого океана и до краёв наполненной красной икрой, сообщает ТК «41 Регион».

«Икра на завтрак, второй завтрак, обед, ужин и перекусы? На Камчатке она не вот этого мерзкопересоленого вкуса, она НАСТОЯЩАЯ. Вкусная до невозможности. Любой самый обычный продукт, например, омлет, становиться просто мишленовским с этой икрой. Я требовала икру везде, отказывалась без нее завтракать…ее тут не просто много, а завались…Вот мы и показали, что такое завались», – комментирует девушка размещенное в соцсетях видео (орфографияи стилистика сохранены)

Шокированных таким отношением к дорогостоящему деликатесу подписчиков девушка поспешила успокоить, дополнив, что икра ненастоящая.

«Настоящую икру использовать не стали, использовали ее имитацию – «веганскую» версию, сделанную из агара и водорослей. Она очень мерзотная, не знаю, почему некоторые ее покупают», – добавила туристка.

В рыбных отделах рынков Камчатки стоимость килограмма натуральной лососевой икры доходит до шести с половиной тысяч рублей: в зависимости от вида рыбы. Дешевле всего – икра горбуши, самая дорогая – икра чавычи и кеты.

Красную икру можно купить и в интернете: на сайте объявлений о товарах, недвижимости и вакансиях «Авито». Цены во всех объявлениях разные, но все продавцы практически в один голос утверждают, что икра очень вкусная, приготовлена без добавления септиков, а еще она малосольная и исключительно этого года.

В интернете цена за один килограмм горбушевой икры – от 2200 до 2800 рублей, немного дороже икра нерки: от 3000 до 3500 рублей за килограмм. Еще дороже икра кеты: до 4000 тысяч. Самое дорогое камчатское «красное золото» – икра чавычи. За килограмм чавычовой икры интернет-продавцы просят до 4500 рублей.