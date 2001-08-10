Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2022
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16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье вырос арбуз с червями-паразитами

В Приморье вырос арбуз с червями-паразитами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Личинки гельминтов обнаружили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора во время исследования проб от свежего арбуза приморского производителя, сообщает РИА VladNews.

«При использовании производителями органических удобрений яйца и личинки гельминтов могут попасть на овощи с частичками почвы, — отметили специалисты. Поэтому перед употреблением овощи необходимо тщательно промывать под проточной водой с щеткой».

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