16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Приморье вырос арбуз с червями-паразитами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Личинки гельминтов обнаружили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора во время исследования проб от свежего арбуза приморского производителя, сообщает РИА VladNews.
«При использовании производителями органических удобрений яйца и личинки гельминтов могут попасть на овощи с частичками почвы, — отметили специалисты. Поэтому перед употреблением овощи необходимо тщательно промывать под проточной водой с щеткой».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:14 12 Августа В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы
- 16:59 12 Августа С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы
- 14:55 12 Августа В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа
16:56 12 Августа В Южно-Сахалинске построят сквер с игровой и фото-зоной
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 14:26 10 Августа На Сахалине поддельных купюр стало в шесть раз больше
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?