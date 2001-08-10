Жителей и гостей островной столицы приглашают на концерт Игоря Слуцкого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают на концерты Игоря Слуцкого, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Фестиваль авторской песни «Воспетые острова» пройдёт в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Так, 26 августа в ККЗ «Октябрь» в 19.00 состоится сольное выступление известного поэта и композитора, певца Игоря Слуцкого. Хиты на его стихи или музыку исполняют многие звезды отечественной эстрады. В их числе Александр Маршал («Белый пепел»), Михаил Круг («Магадан»), Вика Цыганова («Приходите в мой дом») и др.

27 августа горожан приглашают в парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина на гала-концерт. Его изюминкой станет совместное исполнение произведений Южно-Сахалинского камерного оркестра и Игоря Слуцкого. Мероприятие будет проходить на концертной площадке. Начало в 16.00.

Проект газеты «Советский Сахалин» «Воспетые острова» редакция посвящает 75-летнему юбилею островного края и 140-летию города. В течение года газета знакомит читателей с историей создания песен о Сахалине и Курилах, их авторах и исполнителях, профессиональных и самодеятельных. Музыкальная коллекция представлена на сайте издания и на площадках в соцсетях.

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 140-летия Южно-Сахалинска в областной столице продолжаются мероприятия общегородского творческого проекта «Культурная столица». Каждую среду на территории городского парка проводятся концерты и творческие события.

Так, жителей и гостей островной столицы приглашают на концерты творческих коллективов:

17 августа — вокальная группа «Небо»;

24 августа — народный ансамбль казачьей песни «Воля»;

31 августа — солисты творческих коллективов города.

Мероприятия будут проходить в шатре за мостом Влюбленных в 19.00.