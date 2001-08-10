Ремонт улицы Горького в Южно-Сахалинске завершат к 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству улицы Горького, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на ул. Горького от пр. Победы и до ул. Пуркаева ведется замена бордюрного камня.
Как сообщил инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Денис И, работы по благоустройству улицы планируется закончить к 1 сентября. На сегодняшний день завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия пешеходной части, рабочие начали устанавливать бортовые камни.
Бетонный бордюрный камень, который находился здесь ранее, начал крошиться, разрушаться, особенно на пешеходных переходах, поэтому было принято решение его заменить.
Как отметил представитель подрядной организации Антон Полянский, работы идут по графику. В ближайшее время подрядчик планирует установить все бордюрные камни - это порядка 860 метров с каждой стороны улицы Горького, в том числе садовый бордюр со стороны зеленой зоны такой же протяженности. На автобусных остановках будет уложена тротуарная плитка. Для маломобильных граждан предусмотрены безопасные съезды к пешеходным переходам и автобусным остановкам. Затем подрядная организация восстановит асфальтобетонное покрытие на пешеходных зонах, а также вдоль проезжей части, в местах, где оно было повреждено во время работ.
Всего в городе в ходе капитального ремонта и благоустройства улиц будет произведена замена 14 439,2 погонных метров бордюрного камня, в том числе с учетом доступности для маломобильных горожан. В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» работы продолжаются на ул. Украинской, ул. Лермонтова, вдоль автодороги до Сахалинской областной психиатрической больницы, ул. Шоссейной, ул. Зеленой в Березняках, ул. Авиационной, ул Комарова, пр. Победы, ул. Детской, ул. Ленина.
Ход работ находится на контроле мэра Сергея Надсадина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:14 12 Августа В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы
- 16:59 12 Августа С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы
- 14:55 12 Августа В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа
16:56 12 Августа В Южно-Сахалинске построят сквер с игровой и фото-зоной
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 14:26 10 Августа На Сахалине поддельных купюр стало в шесть раз больше
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?