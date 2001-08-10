Ремонт улицы Горького в Южно-Сахалинске завершат к 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству улицы Горького, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на ул. Горького от пр. Победы и до ул. Пуркаева ведется замена бордюрного камня.

Как сообщил инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Денис И, работы по благоустройству улицы планируется закончить к 1 сентября. На сегодняшний день завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия пешеходной части, рабочие начали устанавливать бортовые камни.

Бетонный бордюрный камень, который находился здесь ранее, начал крошиться, разрушаться, особенно на пешеходных переходах, поэтому было принято решение его заменить.

Как отметил представитель подрядной организации Антон Полянский, работы идут по графику. В ближайшее время подрядчик планирует установить все бордюрные камни - это порядка 860 метров с каждой стороны улицы Горького, в том числе садовый бордюр со стороны зеленой зоны такой же протяженности. На автобусных остановках будет уложена тротуарная плитка. Для маломобильных граждан предусмотрены безопасные съезды к пешеходным переходам и автобусным остановкам. Затем подрядная организация восстановит асфальтобетонное покрытие на пешеходных зонах, а также вдоль проезжей части, в местах, где оно было повреждено во время работ.

Всего в городе в ходе капитального ремонта и благоустройства улиц будет произведена замена 14 439,2 погонных метров бордюрного камня, в том числе с учетом доступности для маломобильных горожан. В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» работы продолжаются на ул. Украинской, ул. Лермонтова, вдоль автодороги до Сахалинской областной психиатрической больницы, ул. Шоссейной, ул. Зеленой в Березняках, ул. Авиационной, ул Комарова, пр. Победы, ул. Детской, ул. Ленина.

Ход работ находится на контроле мэра Сергея Надсадина.