Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2022
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11:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Курильске покажут современную военную технику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На военно-техническом форуме «Армия-2022» на острове Итуруп представят современный танк Т-80БВ, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа.

Форум пройдёт с 19 по 21 августа. Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа подготовят выставочную площадку современных образцов вооружения и военной техники в городе Южно-Курильск.

На острове Итуруп гостям форума планируется представить танк Т-80БВ, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт», реактивную систему залпового огня БМ-21«Град», российскую разведывательную химическую машину РХМ-6 на базе БТР-80, многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный МТ-ЛБ, передвижные кухни ПАК-200, КП-130 и другие образцы современного вооружения, военной техники и стрелкового оружия.

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