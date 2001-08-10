Власти Южно-Сахалинска обсудили имущественную поддержку бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялось очередное заседание консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, посвященное вопросам имущественной поддержки бизнеса, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

По результатам конкурсного отбора на предоставление имущественной поддержки право аренды муниципального имущества для организации буфета в помещении муниципальной бани в Ново-Александровске и оказания услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда в Луговом согласовано двум малым предприятиям города.

Имущественная поддержка – это одна из мер, реализуемых администрацией областного центра в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Передача движимого и недвижимого муниципального имущества в пользование бизнесу и самозанятым гражданам осуществляется по результатам конкурсного отбора на условиях аренды сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации. С подробной информацией о порядке и условиях предоставления имущественной поддержки можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

По предложению городского департамента землепользования перечень имущества для оказания поддержки бизнесу дополнен четырьмя земельными участками. Порядок предоставления земельных участков в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством Российской Федерации на условиях аренды по результатам аукциона.

Кроме того, на заседании консультативного Совета принято решение о дополнении перечня имущества для оказания поддержки бизнесу двумя новыми объектами. Так, в ближайшее время для предпринимателей областной столицы будет доступно нежилое здание в селе Синегорск для оказания услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, а также мобильный туалетный модуль, предусмотренный для оказания услуг в сфере туризма.