В сахалинской столице начался гастромарафон «Дары морей»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице стартовал гастрономический марафон «Дары морей», сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Уже сегодня горожане могут попробовать оригинальные сеты из трех блюд в шести кафе и ресторанах Южно-Сахалинска.
В основу фестивального комплекса по единой цене 750 рублей входит три обязательных ингредиента: лосось, кальмар и камбала. Эти продукты шеф-повара могут дополнять и комбинировать на свое усмотрение.
Так, попробовать интересные авторские сочетания продуктов можно будет до 11 сентября включительно в следующих заведениях общественного питания:
- кафе «Асахикава (ул. Емельянова, 36, ТЦ Рояль, 3-й этаж);
- кафе «The Soho» (Коммунистический пр., 31-Б, здание Грин Палас, 1-й этаж);
- ресторан «Homura» (ул. Ленина, 573);
- ресторан «ЕдаВино» (ул. Карла Маркса, 29А);
- ресторан «Кафаница Плескавица» (ул. Сахалинская, 48А);
- суши-бар «Хоккайдо» (Коммунистический проспект, 18, к. А).
Подробнее ознакомиться с фестивальным меню можно в тематическом разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4297, а также в телеграм-канале «Остров-Рыба» - https://t.me/fishisland65.
Гастромарафон «Дары морей» проводится в рамках ежегодного фестиваля «Остров-Рыба». Традиционно он приурочен к празднованию Дня города, и пройдет уже в восьмой раз в Южно-Сахалинске. Фестиваль включает целый ряд событий. Помимо гастромарафона южносахалинцев и гостей города ждут мастер-классы от шеф-поваров и конкурсы. Кульминацией мероприятия станет ярмарка с угощениями для жителей и гостей островной столицы, которая состоится 17 сентября.
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