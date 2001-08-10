В сахалинской столице начался гастромарафон «Дары морей»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице стартовал гастрономический марафон «Дары морей», сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

Уже сегодня горожане могут попробовать оригинальные сеты из трех блюд в шести кафе и ресторанах Южно-Сахалинска.

В основу фестивального комплекса по единой цене 750 рублей входит три обязательных ингредиента: лосось, кальмар и камбала. Эти продукты шеф-повара могут дополнять и комбинировать на свое усмотрение.

Так, попробовать интересные авторские сочетания продуктов можно будет до 11 сентября включительно в следующих заведениях общественного питания:

- кафе «Асахикава (ул. Емельянова, 36, ТЦ Рояль, 3-й этаж);

- кафе «The Soho» (Коммунистический пр., 31-Б, здание Грин Палас, 1-й этаж);

- ресторан «Homura» (ул. Ленина, 573);

- ресторан «ЕдаВино» (ул. Карла Маркса, 29А);

- ресторан «Кафаница Плескавица» (ул. Сахалинская, 48А);

- суши-бар «Хоккайдо» (Коммунистический проспект, 18, к. А).

Подробнее ознакомиться с фестивальным меню можно в тематическом разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4297, а также в телеграм-канале «Остров-Рыба» - https://t.me/fishisland65.

Гастромарафон «Дары морей» проводится в рамках ежегодного фестиваля «Остров-Рыба». Традиционно он приурочен к празднованию Дня города, и пройдет уже в восьмой раз в Южно-Сахалинске. Фестиваль включает целый ряд событий. Помимо гастромарафона южносахалинцев и гостей города ждут мастер-классы от шеф-поваров и конкурсы. Кульминацией мероприятия станет ярмарка с угощениями для жителей и гостей островной столицы, которая состоится 17 сентября.