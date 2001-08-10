В Южно-Сахалинске построят сквер с игровой и фото-зоной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске ведутся работы по созданию комфортной городской среды, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Власти предлагают жителям оценить эскизный проект нового сквера.

Задача по созданию новых общественных пространств поставлена мэром Сергеем Надсадиным. Сейчас в городе активно ведутся работы по выявлению пустующих участков и их развитию.

Территорию отдыха планируют разместить северо-западнее пересечения улиц Горького и Тихоокеанской. Эскизный проект сквера подготовили специалисты МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска». Окончательное решение о благоустройстве и включении участка в план развития городского округа будет принято после изучения общественного мнения.

Согласно концепции проекта, на данной территории предусмотрено создание нескольких зон отдыха. Так, в сквере будут размещены игровая площадка, пространство с навесом от дождя и солнца для малышей и их родителей, велопарковка, фотозона. Общая площадь сквера — 6 100 м2.

Ведущий архитектор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска» Сергей Дудинский сообщил, что при создании проекта нового общественного пространства специалисты учитывали ландшафт и уже существующие там элементы: «На этой территории остались бетонные сваи. Часть из них мы хотим демонтировать. Конструкции в нормальном состоянии используем для декорирования сквера. Также планируем максимально сохранить зеленую зону, добавив малые архитектурные формы».

Сейчас весь участок в зарослях ивняка. Концепция предусматривает вырубку основной его поросли. При этом специалисты планируют оставить взрослые ивы и другие крупные деревья, дополнив сквер новыми зелеными насаждениями.

Горожане восприняли планы администрации по благоустройству территории на пересечении ул. Горького и ул. Тихоокеанской положительно.

«Я жила здесь раньше и очень люблю этот район. Если тут появится новый сквер — это будет прекрасно», – отметила южносахалинка Алёна Воротынцева.

Ознакомиться с визуализацией проекта можно на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2274). Голосование за или против создания нового сквера проходит в разделе «Опросы» на главной странице сайта (https://yuzhno-sakh.ru/) до 26 августа.