Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2022
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14:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске вновь проблемы с газомоторным топливом, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Заправить автомобиль газомоторным топливом можно с пятницы, 12 августа.

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