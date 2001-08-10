Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2022
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14:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области в этом году установят 36 новых детских площадок

В Сахалинской области в этом году установят 36 новых детских площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 современных площадок появилось на Сахалине в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. 10 игровых зон установили в Александровске-Сахалинском и по одной – в Охе и Смирных.

Всего в островном регионе в этом году обустроят 36 новых детских площадок на капитально отремонтированных дворовых территориях: 23 – в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», 13 – «1000 дворов на Дальнем Востоке».

«Благодаря проекту мы получили возможность обустраивать игровые зоны с современным и безопасным оборудованием для ребят. Установка игровых площадок на придомовых территориях – пожелание самих жителей. После завершения всех запланированных работ дворовые территории превратятся в комфортную зону, где будут созданы условия для тихого и активного отдыха», – отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

В Сахалинской области ведется большая работа по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году завершается капремонт 75 придомовых территорий, еще 84 – приведут в порядок по программе «1000 дворов». Помимо капитальных работ, на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко второй год подряд выполняется беспрецедентный объем ямочного ремонта. Текущими работами запланировано охватить более 900 придомовых территорий.

«Формирование комфортной городской среды» подразумевает также благоустройство общественных пространств, за которые проголосовали сами жители. За пять лет на островах создали и отремонтировали 125 общественных площадей, скверов, пешеходных зон, территорий возле домов культуры и библиотек.

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