Сахалинские спасатели провели экскурсию детям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 августа 2022 года в поисково-спасательном отряде им. В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области для детей провели ознакомительную экскурсию, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.
По традиции экскурсия началась со знакомства с кинологической службой. Спасатели-кинологи Мария и Валерий рассказали назначении кинологических расчётов и продемонстрировали навыки ловкости и послушания своих питомцев, дети с интересом наблюдали, как собаки с легкостью выполняют различные голосовые команды.
Затем спасатели продемонстрировали специальную технику, оборудование и снаряжение, с помощью которых проводятся поисковые и спасательные операции. Рассказывая о своей работе, спасатели объясняли детям, как правильно вести себя в опасных для жизни и здоровья ситуациях и какими номерами телефонов пользоваться для вызова спасателей и пожарных.
В заключение экскурсии ребята поблагодарили спасателей и выразили желание посетить поисково-спасательный отряд ещё раз.
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