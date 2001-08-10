Сахалинские спасатели провели экскурсию детям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 августа 2022 года в поисково-спасательном отряде им. В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области для детей провели ознакомительную экскурсию, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.

По традиции экскурсия началась со знакомства с кинологической службой. Спасатели-кинологи Мария и Валерий рассказали назначении кинологических расчётов и продемонстрировали навыки ловкости и послушания своих питомцев, дети с интересом наблюдали, как собаки с легкостью выполняют различные голосовые команды.

Затем спасатели продемонстрировали специальную технику, оборудование и снаряжение, с помощью которых проводятся поисковые и спасательные операции. Рассказывая о своей работе, спасатели объясняли детям, как правильно вести себя в опасных для жизни и здоровья ситуациях и какими номерами телефонов пользоваться для вызова спасателей и пожарных.

В заключение экскурсии ребята поблагодарили спасателей и выразили желание посетить поисково-спасательный отряд ещё раз.