Журналистам Южно-Сахалинска рассказали о микроорганизмах, которые «поедают» отходы в сточных водах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители региональных СМИ за два дня пресс-тура побывали на объектах водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска, узнали о технологии добычи и обеззараживания воды, а также как очищаются городские стоки, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ООО «РВК-Сахалин».

Если первый день, в основном, был посвящен водоснабжению, то на второй встрече с коммунальщиками журналисты посетили очистные сооружения канализации.

Специалисты «РВК-Сахалин» рассказали, что в городскую систему водоотведения входит более 30 объектов, в числе которых: 19 канализационных насосных станций, 12 очистных сооружений канализации (ОСК) общей производительностью 45 тысяч кубометров в сутки, 240 километров сетей, 3700 канализационных колодцев.

Эксперты водоканала рассказали и об обработке стоков, которая проводится в три этапа: механический (задержание грубых и тонкодисперсных примесей), биологический (удаление органических веществ с помощью микроорганизмов), обеззараживающий (обработка бактерицидными лампами и гипохлоритом кальция). После прохождения этих ступеней очищенная вода возвращается в природные водоемы, не загрязняя их. Корреспонденты смогли убедиться в этом сами, увидев на выходе прозрачную воду без запахов и примесей.

Не сенсацией, но открытием для журналистов стали микроорганизмы, миллионные «коллективы» которых живут в микробиологических фильтрах и «поедают» отходы в сточных водах. Корреспонденты интересовались, как сотрудники следят за здоровьем микроорганизмов, требуется ли для них дополнительное «питание» и как они размножаются.

Кроме того, в ходе пресс-тура специалисты «РВК-Сахалин» ответили на многочисленные вопросы журналистов, в ТОП-3 вошли следующие вопросы и ответы:

Правда ли, что воду в Южно-Сахалинске обрабатывают хлором?

– Безопасность и экологичность – в числе приоритетов работы компании, поэтому для обеззараживания воды мы не применяем жидкий хлор. Сегодня на предприятии используется современный и безопасный метод, для которого нужна поваренная соль и электролизные установки. В сутки для обеззараживания всего объема воды, подаваемого в областной центр, требуется 70 кг соли, при этом запасов таблетированной соли экстра-класса хватит до конца года, – ответил директор по производству Станислав Купчинский.

Как контролируется качество воды в Южно-Сахалинске?

– Добытую из скважин воду мы проверяем на цветность, мутность, а также на наличие и количество минеральных веществ, в том числе железа и хлора. Для этого сотрудники лаборатории в сутки отбирают и исследуют более 50-ти проб. Контроль качества питьевой воды проводится в соответствии с производственной программой предприятия и на всех этапах – от добычи до подачи в квартиры. Кроме того, качество ресурса контролирует Роспотребнадзор, – пояснила начальник лаборатории Жанна Жукова.

Откуда берутся микроорганизмы, которые очищают стоки?

– Микроорганизмы, которые участвуют в очистке стоков, называются активный ил. В его составе дафнии, лямблии, инфузории, амебы и другие виды бактерий. Специалисты следят за циклом жизнедеятельности микроорганизмов, их количеством и активностью. При необходимости осуществляем транспортировку бактерий и обогащение их питательной среды кислородом. Биологическая очистка, которая применятся сегодня на сооружениях канализации Южно-Сахалинска, – эффективный и безопасный метод очистки стоков, – рассказала начальник участка цеха водоотведения Юлия Рындина.