Сахалинские судебные приставы ждут звонки от должников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УФССП России по Сахалинской области работает группа телефонного обслуживания по вопросам исполнительного производства, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Группа создана для оперативной помощи сторонам исполнительного производства, а именно должникам-физическим лицам.

Позвонив по номеру 8 (4242) 500-226, жители Сахалинской области смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам, сообщить о возникших проблемах в рамках исполнительных производств, записаться на личный прием к должностным лицам Управления и структурных подразделений. Специалисты ответят на вопросы с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30 и в пятницу с 09:00 до 15:30.

Также к сотрудникам группы телефонного обслуживания можно обратиться по поводу применения мер принудительного исполнения в отношении лиц, ошибочно идентифицированном в качестве должника (двойник).

В период распространения новой коронавирусной инфекции, особенно в летний период, крайне важно обеспечить сахалинцев возможностью решать вопросы исполнительного производства, не выходя из дома.