На дорогах Южно-Сахалинска устранили больше 1500 ям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко поручил завершить ремонт участка дороги и дворовых территорий к 1 сентября, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе островного правительства. Глава региона вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным проинспектировал ход работ на одной из главных улиц областного центра.
Ремонт развернулся на участке от Емельянова до Пуркаева. Здесь заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. С обеих сторон дороги появится новый бордюрный камень, со стороны частного сектора обустроят тротуар. Также предстоит установить три автобусных павильона, выполнить озеленение, решетки ливневой канализации и колодцы.
«Ремонт должен быть выполнен до конца лета, чтобы дети пошли в школу по обустроенным, ровным дорогам. Нужно делать дороги удобными для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов. Это один из важнейших моментов, на которые обращают внимание люди. Помимо капитальных работ, второй год подряд мы выполняем рекордные объемы ямочного ремонта дорог и дворов. Неравнодушные жители и волонтеры сообщают о дефектах дорожного покрытия, и специалисты оперативно их устраняют», – сказал Валерий Лимаренко.
После зимнего сезона на трассах областного центра устранили свыше 1500 ям. Сергей Надсадин отметил, что обновление ждет также тротуары и пешеходные дорожки в областной столице.
«Южносахалинцы любят ходить пешком и замечают трещины на тротуарах, раскрошившуюся плитку. Мы планируем приводить в порядок дороги, по которым ходят люди. Можно в краткие сроки ремонтировать тротуары в рамках текущих работ, не дожидаясь капремонта», – рассказал мэр Южно-Сахалинска.
Следующей точкой объезда по городу стал двор домов №329Б и 329В на улице Ленина. Здесь капитально ремонтируют придомовую территорию и асфальтируют проезды.
«С нами посоветовались перед тем, как начать ремонт. Было собрание жильцов. Все наши пожелания учли. Мы хотели палисадник с цветами, чтобы машины под окнами не ставили», – поделилась жительница Южно-Сахалинска Роза Михайлова.
На придомовой территории появится асфальт, отмостка, газон. По просьбам жителей в проектную документацию внесены изменения по увеличению ширины проезда. Завершить благоустройство двора должны к 1 сентября.
Кроме того, в домах приведут в порядок подъезды. Начать косметический ремонт планируется 15 августа. По словам руководства управляющей компании, объемы текущих работ удалось увеличить почти в два раза благодаря субсидии. Предприятиям компенсируют половину затрат на ремонт подъездов многоквартирных домов. Дополнительное финансирование в размере 122 млн рублей на эти цели направлено из областного бюджета в муниципалитеты.
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