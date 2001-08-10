В школах и детсадах Южно-Сахалинска продолжаются ремонты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается благоустройство территорий и ремонт помещений учреждений образования, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Заместитель директора департамента образования Сергей Луковой сообщил, что на сегодняшний день выполнен ремонт фасада и кровли в детских садах №8 «Рябинка» и №14 «Журавленок». Также проводятся ремонтные работы в других дошкольных учреждениях Южно-Сахалинска.

Комплексно запланировано благоустройство территорий трех дошкольных учреждений: МАДОУ №2 «Березка», МАДОУ №31 «Аистенок» и МАДОУ №43 «Светлячок». Параллельно ведутся ремонтные работы в других детских садах – это около 10 объектов.

Ремонт территории МАДОУ №43 «Светлячок» находится сейчас в активной фазе. Как отметил инженер организации, осуществляющей строительный контроль, Станислав Пак, мониторинг за ходом работ на территории детского сада ведется ежедневно. Сейчас на объекте завершается переукладка сетей водоснабжения и канализации. Параллельно с этим подрядчик выстилает на дорожки инертные материалы и устанавливает бордюры. После рабочие перейдут к восстановлению асфальта и обустройству рекреационной зоны. В частности, на территории детского сада появится игровое пространство с клумбами и зелеными насаждениями. В дальнейшем здесь будут проводить развлекательные и торжественные мероприятия для малышей.

Также перед началом нового учебного года подготовительные работы завершаются в общеобразовательных учреждениях городского округа. Например, в СОШ №23 в рамках проекта «Молодежный бюджет» во время летних каникул был полностью обновлен спортивный зал: окрашены стены, уложен линолеум, отремонтирована комната для хранения инвентаря.

По словам директора школы Валентины Шереметьевой, ученики каждый год представляют свои инициативы для участия в «Молодежном бюджете». Предложения рассматриваются на совете старшеклассников, где ребята принимают решение, какой проект будет вынесен на голосование: «Все идеи по обустройству школы, которые предложили наши ученики, для нас актуальны. Но дети сами выбрали проект по реконструкции спортивного зала. Мы взяли эту инициативу в работу, составили всю необходимую документацию, и очень рады, что нам удалось ее воплотить».

Работы по подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году завершатся к 1 сентября. В части образовательных учреждений будут проведены капитальные ремонты, благоустройство спортивных площадок запланировано в 14 школах.