Зарплата сахалинского строителя в среднем составляет 95 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Обзор строительной отрасли в регионе за первое полугодие 2022 года предоставил ТИА «Острова» Сахалинстат. День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли, который отмечается в России во второе воскресенье августа. В этом году День строителя приходится на 14 августа.
В строительных организациях Сахалинской области, по данным специалистов, работает более 18 тысяч человек, что составляет 9,9% от общей численности работающих в организациях области. Среднемесячная начисленная заработная плата в строительной индустрии в январе-июне 2022 года составила 95,3 тыс. руб. в месяц.
Объём работ по виду деятельности «Строительство» за 1-ое полугодие 2022 года выполнен на 40,5 млрд руб. Строительными организациями, средняя численность которых превышает 15 человек (без субъектов малого предпринимательства), на 1 июля 2022 года заключено договоров строительного подряда на сумму 14,4 млрд руб.
Жилищное строительство в Сахалинской области является одним из главных направлений строительной отрасли. Из числа введенных в эксплуатацию зданий в первом полугодии 2022 года 91,4% составляют здания жилого назначения. За этот период построено 757 домов общей площади 128,1 тыс. кв. метров, что составляет 1472 квартиры. Это на 28 квартир больше, чем в 2021 году. Среди 11 регионов ДВФО Сахалинская область занимает 7 место по вводу квадратных метров жилья.
За период январь-июнь 2022 года ввод жилья осуществлен во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Наибольшее значение данного показателя достигнуто в Южно-Сахалинске – 57,3 % от общего введенного жилья, в Анивском городском округе – 12,6%, в Корсаковском – 6,1%.
Значительная доля (69,7%) жилья построена населением за счет собственных и заемных средств. За 6 месяцев зарегистрировано 732 дома площадью 89,3 тыс. кв. метров. Средняя площадь введенного населением жилого дома в текущем году составляет 122 кв. метров.
С начала года в области введено 71 здание нежилого фонда общей площадью 65,1 тыс. кв. метров. В числе объектов социального назначения введен в эксплуатацию быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Шахтерск Углегорского района, торгово-офисные центры в Южно-Курильском районе и в Южно-Сахалинске.
Среди введенных производственных объектов отметим наиболее значимые: цех по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир; рыборазводные предприятия в Курильском и Южно-Курильском районах; рыбообрабатывающие предприятия в Смирныховском, Южно-Курильском районах и Южно-Сахалинске; тепличный комплекс для выращивания рассады овощных и цветочных культур площадью 9,2 тыс. кв. метров и овощехранилище на 3000 тонн в Южно-Сахалинске.
В настоящее время за счет средств федерального бюджета ведется строительство объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, таких как: административное здание прокуратуры в Южно-Сахалинске; комплекса зданий и сооружений ОМВД в Курильске, Северо-Курильске и Южно-Курильске. Проводится реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения "Ванино-Холмск" и входных молов в морском порту Холмск.
В рамках ТОР «Горный Воздух» в областном центре реализованы проекты по строительству объектов: дополнительный корпус административно-делового назначения к гостинице «Мега Палас Отель» площадью 9,3 тыс. кв. метров; комплекс «Ресторанный дворик» на 300 мест. Проложено линий электропередач по электроснабжению 1-ого пускового комплекса Горной деревни и пассажирской подвесной канатной дороги горы Красной на 3,9 км.
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