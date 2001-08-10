Жители Сахалинской области стали охотнее рулить электрокарами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы чаще стали выбирать электротранспорт, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона. С прошлого года количество электрокаров у островитян увеличилось почти на 20 процентов.

Рост спроса на экологически чистый транспорт напрямую связан с развитием зарядной инфраструктуры. Сегодня в Сахалинской области работает 106 станций для электромобилей.

Сахалинская область включена в список пилотных регионов России, где планируется активнее внедрять электрический транспорт и создавать сеть зарядных станций.

«Прежде всего, чтобы заинтересовать автолюбителей пересесть на электрокары, необходимо обеспечить электрозарядную инфраструктуру на парковках торговых центров, в спальных районах, между населенными пунктами. Чтобы человек, принимая решение о покупке автомобиля на электроприводе, не беспокоился насчет того, что ему негде будет заряжать свою машину», – подчеркнул министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Глава ведомства отметил, что именно такого порядка действия распорядился придерживаться губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко – на первом этапе создать для людей инфраструктуру и обеспечить комфортный правовой режим.

В Сахалинской области в этом году отменили транспортный налог на электрокары. Для владельцев экологически чистых машин организуют специальные парковочные места возле зарядных станций. Переход на электротранспорт не только позволяет сохранить острова чистыми, но и существенно экономит денежные средства автомобилистов. Стоимость «заправки» электромобиля составляет примерно до 110 рублей на 100 километров.

Действуют региональные меры поддержки и для инвесторов. В островном регионе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам возмещается половина затрат на приобретение, установку и технологическое присоединение электрозарядных станций (выдаваемой мощностью не менее 11 кВт на зарядный порт).

Кроме того, есть проекты по развитию экологически чистого общественного транспорта. Планируется установить 20 ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт и закупить 105 электробусов большого класса. В декабре этого года планируется поставка одного электробуса для тестовой эксплуатации. Такие машины уже хорошо зарекомендовали себя во многих крупных российских городах. Если они хорошо покажут себя в сахалинском климате, будет изучена возможность их дальнейшего внедрения в сферу общественного транспорта островного региона.