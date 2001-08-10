Почти 500 сахалинских дворов ждут ремонтных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт двора на пр. Победы, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Работы у домов 10 и 12 вошли в финальную стадию. Сегодня строители начали укладывать асфальтобетонное покрытие.
Капитальный ремонт проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подготовительные работы на участке начались в июне. Сначала на объекте провели замену сетей, затем подрядчик приступил к благоустройству: во дворе было заменено основание, установлены бордюры. Сегодня капитальный ремонт вышел на завершающий этап.
Как отметил начальник отдела по строительству управления дорожного хозяйства и благоустройства Лев Нетужилкин, на протяжении всего срока работ администрация города и подрядчик поддерживали диалог с южносахалинцами.
«К нам обратились жители с пожеланиями обустроить дополнительную тротуарную зону вдоль проспекта Победы и устранить волнующую их проблему: на одном из участков двора после дождя скапливалась вода. Мы установили дополнительный колодец и разместили "лежачего полицейского", поэтому вода во двор поступать больше не будет, – сообщил чиновник.
К мониторингу хода работ на объекте присоединился председатель областной Думы Андрей Хапочкин. Он обратил внимание на слаженность в действиях всех служб и отметил работу волонтеров.
Как рассказал координатор волонтерского проекта «Городская среда – наш двор» Владислав Грохольский, перед началом ремонта двора добровольцы партии «Единая Россия» провели обход жителей многоквартирных домов, собрали их пожелания по благоустройству территории и передали подрядной организации.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и «1000 дворов» в Южно-Сахалинске пройдет благоустройство и капитальный ремонт 29 дворовых территорий, еще в порядка 430 – будет проведен текущий ремонт.
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