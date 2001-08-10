Власти Южно-Сахалинска рассказали, что стоит за реформой общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится к старту реформы общественного транспорта, об этом ТИА «Острова» рассказали в городской администрации. 10 августа на вопросы журналистов о транспортной реформе ответили вице-мэр Виталий Данилов, заместитель директора Департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Александр Попов, директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

С 15 августа в Южно-Сахалинске стартует первый этап реализации большой транспортной реформы, которая будет проводиться в городском округе не менее двух лет. Она инициирована мэром города Сергеем Надсадиным при поддержке правительства островного региона и госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Наша главная задача, в том числе с помощью СМИ, рассказать нашим жителям, что все предстоящие изменения направлены исключительно на повышение качества пассажирских перевозок в Южно-Сахалинске – это основная цель реформы общественного транспорта. Первый шаг – реорганизация маршрутной сети, которая пройдет поэтапно», – подчеркнул вице-мэр Виталий Данилов. Он также обозначил ряд ключевых изменений.

В настоящее время в Южно-Сахалинске действует 43 автобусных маршрута, которыми осуществляются перевозки. В результате реорганизации будут сокращены дублирующие маршруты, планируется, что их станет 38. Так, с 15 августа будет сокращен маршрут № 122 до Весточки, останется действующий в этом же направлении № 177. В октябре будут ликвидированы маршруты № 67 (по часовой и против), и № 103: соответственно на остающихся маршрутах 19 и 104 будет увеличено число автобусов и рейсов.

Кроме того, в сентябре будут внесены изменения в схему движения автобусов № 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81, которые станут заезжать на привокзальную площадь, где в настоящее время ведется строительство транспортно-пересадочного узла.

В числе ближайших перспектив – усиление общественного транспорта на ул. Емельянова, о чем неоднократно просили горожане. Также городские автобусы появятся на улицах Хабаровской, Украинской (участок от пр. Мира до ул. Ленина), Пограничной, Детской. Запуск маршрутов по данным улицам, ранее не охваченным пассажирскими перевозками, напрямую связан с поставками нового подвижного состава. Это 147 автобусов средней и большой вместимости на газомоторном топливе. Полностью обновить парк планируют в январе 2023, первая партия нового транспорта ожидается в конце сентября. Все автобусы оборудованы системой кондиционирования, видеонаблюдения и подсчета пассажиропотока.

Работу по контролю количества перевезенных пассажиров будет регулировать единый оператор. Это еще один опыт реализации общегородских проектов с привлечением инвестиций бизнеса. В настоящее время заключен контракт с компанией «Урбантех» проходит настройка программного обеспечения, формируется штат диспетчерской службы и кол-центра, который начнет работать с 15 августа по телефонам: 51-00-51 и 55-65-15.

Вся работа общественного транспорта города будет контролироваться единым оператором в онлайн-формате: выход автобусов на маршруты, соблюдение расписания, работа водителей, число пассажиров в конкретном автобусе. Все это позволит перейти на новую систему расчетов с перевозчиками по брутто-контрактам. Билетная выручка будет зачисляться в бюджет города, а затем уже осуществляться расчет с перевозчиками за пройденные пассажиро-километры.

Еще один важный элемент транспортной реформы – реализация совместного проекта с правительством Сахалинской области по внедрению электробусов. Южно-Сахалинск вошел в число 14 городов страны, где при поддержке правительства РФ развивается данное направление. Проект развернут на концессионной основе: за счет средств бизнеса планируется обустройство бокса для ночной стоянки электробусов, зарядные станции для них и необходимая для эксплуатации инфраструктура в местах конечных остановок в Лиственничном, Новоалександровске, восточном окончании ул. Украинской и пр. Победы. Уже определены 8 маршрутов, по которым запустят электробусы. Предполагается приобретение более 100 единиц данного транспорта в течение 2023-24 годов.

Также в ходе брифинга было отмечено, что с 1 января 2023 будет повышен тариф проезда на общественном транспорте на 1 рубль. При этом с 1 октября у горожан появится возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут при использовании транспортной карты, также ведется работа по такой пересадке по банковской карте.