В Южно-Сахалинске нашли нарушения при проверке избирательных участков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проводят проверки будущих избирательных участков, рассказали ТИА «Острова» в областном управлении МЧС. 10 августа врио начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Южно-Сахалинску Евгений Байкалов с привлечением специалистов испытательной пожарной лаборатории осмотрел помещения, где будут размещаться избирательные участки № 383 и № 384.
После проверки состояния огнетушителей, аварийных выходов и автоматической пожарной сигнализации, инспектор проинструктировал председателя избирательного участка по соблюдению требований пожарной безопасности в день проведения выборов, напомнил номер вызова единой службы спасения, а также разъяснил правила пользования первичными средствами пожаротушения.
«В ходе проверки избирательных участков в городе Южно-Сахалинске были выявлены нарушения, по итогам которых были выписаны предписания для устранения нарушений на данных объектах. Также на избирательных участках осуществляются практические тренировки по эвакуации, проводятся инструктажи и беседы с персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности. До 16 августа 2022 года планируется проверить оставшиеся 66 объектов», – рассказал ВрИО начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Южно-Сахалинску Евгений Байкалов.
В день голосования на всех избирательных участках будет осуществлять дежурство личный состав Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».
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