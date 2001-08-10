Сахалин вышел на рекордные объёмы строительства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 августа в островном регионе чествуют работников строительной отрасли, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

«От лица правительства Сахалинской области поздравляю вас с праздником! Профессия строителя – уважаемая и значимая. От ваших усилий во многом зависит развитие нашего региона, комфорт и благополучие сотен тысяч сахалинцев и курильчан. Поэтому важно, что строительная отрасль на островах развивается. И сегодня мы можем с гордостью говорить об успехах, которых добились за последние годы. Мы вышли на рекордные объёмы строительства жилья – 500 тысяч квадратных метров в год. Вводим более 1 квадратного метра на человека. Южно-Сахалинск вошел в тройку в рейтинге 100 крупнейших городов России по этому показателю», – обратился к собравшимся Валерий Лимаренко.

В 2021 году новоселье в Сахалинской области отметили почти 4 тысячи человек. В 2022 году планируется переезд более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей региона.

Также на островах идет строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры. В частности, сейчас возводятся взлетно-посадочная полоса и новое здание аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска, легкоатлетический манеж, центр бокса, лечебно-диагностический корпус консультативно-диагностического центра и второй корпус поликлиники № 4, первая очередь агропромышленного парка с оптово-распределительным центром.

В этом году начинается строительство отделения поликлиники № 2 в Дальнем. В следующем планируется возведение поликлинических корпусов Тымовской и Поронайской ЦРБ, а также здания для участковой больницы в Красногорске.

С привлечением частных средств будет идти строительство универсального спортивного зала, центра водных видов спорта, ледовой арены.

В ходе мероприятия Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ награждены техник-лаборант ООО «Центральная Строительная Лаборатория «Сахалинстрой» Андрей Людвиг, генеральный директор Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» Валерий Мозолевский.

Благодарность Губернатора региона вручена ведущему консультанту управления государственного строительного надзора государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области Анне Левиной, референту отдела жилищных программ министерства строительства Сахалинской области Анне Афросиной, начальнику сметного отдела ООО «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» Константину Аванесову, главному инженеру ООО Сахалинская компания «ЭНЕРГОСОЮЗ» Дмитрию Пономареву, машинисту автокрана- манипулятора 6 разряда ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» Владимиру Савкину, аналитику управления государственного строительного надзора государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области Наталье Роякиной.

Также эту награду получил электрогазосварщик 5 разряда ООО СКФ «Сфера» Сергей Лемтюгов, который трудится в строительной отрасли уже более 30 лет.

«Очень приятно получать такие награды. А еще приятней – работать в строительной отрасли. Радует, что видишь результаты своего труда. Мне посчастливилось поучаствовать в строительстве действительно крупных объектов. Это, к примеру, завод по производству СПГ, дворец спорта «Кристалл», большое офисное здание. Сейчас возводим крупные объекты образования, здравоохранения и спорта», – рассказал Сергей Лемтюгов.

Благодарственным письмом Губернатора области награждены директор департамента градостроительного контроля и правового обеспечения министерства архитектуры и градостроительства региона Сим Ен Хи и ведущий советник ведомства Татьяна Сергеева.

Почетную грамоту Правительства Сахалинской области получили генеральный директор ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» Олег Зайцев, производитель работ ООО СМП «ЭнергоСила» Александр Сурдин и первый заместитель генерального директора АО «Сахалин-Инжиниринг» Виктор Альперович.

По результатам ежегодного регионального отраслевого конкурса звание «Лучшее предприятие строительного комплекса» в группе «Крупные предприятия» присвоено ООО СКФ «Сфера».