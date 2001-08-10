В островной столице уже принимают заявки на покупку угля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начался приём заявок на приобретение угля от населения для домовладений, не имеющих централизованного теплоснабжения, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
По информации министерства ЖКХ Сахалинской области, первые поставки угля начнутся после 15 августа.
Население может оставить заявки централизованно, одним из следующих способов:
через кол-центр ЖКХ (горячая линия) по телефону 8(800) 302-00-65 со стационарного телефона и *0065 - с мобильного телефона;
через мессенджер WhatsApp по номеру 8-924-884-42-03 (звонки не принимаются, только сообщения);
через электронную почту [email protected].
В настоящее время в границах городского округа ведётся прем заявок на продажу субсидируемого твердого топлива с ООО «Солнцевский угольный разрез» марки 3БР фракции 0-300 мм. Поставку угля осуществляют:
ИП Барзул Сергей Иванович, Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Хабаровская, 37-Г, тел. 48-58-78, 48-57-77, 41-43-33.
ООО «Топ-Лайн», Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, 170-А. Тел. 44-44-07, 44-44-08.
ИП КФХ Ким Чун Сик, Южно-Сахалинск, ул. Памятная, 10-Б, тел. 64-23-23, 62-19-19, 61-61-40, 414-707.
ООО «ТД Оптовик», Южно-Сахалинск, ул. Керамическая, 7/1, тел. 25-06-29, 61-62-61, 27-48-41, 61-40-20.
ООО «Комфорт-Строй», Южно-Сахалинск ул. Украинская 42, тел. 61-40-70.
ИП Пикалова Н.В., Южно-Сахалинск, ул. Памятная, 10-Б, тел. 8-914 -415 33-38, 8-966-444-88-84.
Стоимость за 1 тонну угля у поставщиков составляет от 7500 до 8500 руб. Цена включает бесплатную доставку в границах ул. Украинская - ул. им. А.П. Фархутдинова - ул. Горького - пересечение ул. Лермонтова и ул. Сахалинской.
Для горожан, которые живут в домах с печным отоплением, правительством региона предусмотрена компенсация части затрат на покупку не более 9 тонн угля. За мерой поддержки следует обращаться в ГКУ Центр социальной поддержки Сахалинской области по адресу ул. Пограничная, 33.
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