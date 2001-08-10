Журналистам рассказали, как обеззараживают воду в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На объектах «РВК-Сахалин» прошёл первый этап пресс-тура региональных СМИ, сообщили ТИА «Острова» в компании. Журналисты познакомились с ключевыми объектами водоснабжения Южно-Сахалинска.

Представители региональных СМИ побывали на водозаборе «Луговое» – крупнейшем водоисточнике, обеспечивающем жизненно важным ресурсом более половины Южно-Сахалинска – северную и центральную часть города.

Ежесуточно водозабор подает в город более 30 тысяч кубометров воды высокого качества. При этом вся добытая из скважин вода проходит двухступенчатую систему очистки – фильтрацию и обеззараживание.

Как рассказала начальник лаборатории «РВК-Сахалин» Жанна Жукова, добытую из-под земли воду проверяют на цветность, мутность, а также на наличие и количество минеральных веществ, в том числе железа и хлора. Для этого сотрудники лаборатории в сутки отбирают и исследуют более 50-ти проб. Эта работа идет безостановочно - не только в дневное, но и в ночное время.

Контроль качества питьевой воды «РВК-Сахалин» проводится в строгом соответствии с производственной программой и на всех этапах – от добычи до подачи в квартиры, включая магистральные водоводы и распределительную сеть. Это регламентируется СанПиН, а также контролируется региональным Роспотребнадзором.

«Важно отметить, что «РВК-Сахалин» применяет только современные и безопасные методы очистки воды. И для этих целей больше не используется жидкий хлор. Вместо этого применяется очищенная поваренная соль экстра-класса, из которой на собственных электролизных установках производится гипохлорит натрия. Такой метод безопасен для человека и окружающей среды. Еще один важный критерий нашей производственной деятельности - экологичность», - рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

Поваренная соль экстра-класса регулярно поставляется с материка. В сутки для обеззараживания подаваемой в областной центр воды требуется около 70 килограммов соли. Сегодня на складах компании содержится запас - 90 тонн. Этого количества достаточно для обеспечения работы станций обеззараживания «РВК-Сахалин» на целый год.