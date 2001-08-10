Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2022
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10:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Молодой житель Холмска пойдёт под суд за уклонение от армии

Молодой житель Холмска пойдёт под суд за уклонение от армии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отношении 20-летнего жителя Холмска, уклонившегося от воинской службы, возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый был признан годным к прохождению военной службы и подлежал призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Парню лично была вручена так называемая «боевая» повестка о явке в военный комиссариат для дальнейшей отправки в воинскую часть.  Однако, в назначенное время, без уважительной причины, подозреваемый не явился, уклонившись от призыва на военную службу.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

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