Молодой житель Холмска пойдёт под суд за уклонение от армии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отношении 20-летнего жителя Холмска, уклонившегося от воинской службы, возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении по региону.
В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый был признан годным к прохождению военной службы и подлежал призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Парню лично была вручена так называемая «боевая» повестка о явке в военный комиссариат для дальнейшей отправки в воинскую часть. Однако, в назначенное время, без уважительной причины, подозреваемый не явился, уклонившись от призыва на военную службу.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
- 15:31 4 Августа За выборами в областную думу на Сахалине будут пристально следить
- 17:16 5 Августа 6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня
16:05 5 Августа В Южно-Сахалинске в разгаре ремонт улицы Ленина
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 14:26 Вчера На Сахалине поддельных купюр стало в шесть раз больше
- 12:39 Вчера Сахалинские активисты могут получить гранты Росмолодёжи
- 16:08 9 Августа В столице Сахалина открыли улицу в честь зоопарка
- 17:16 5 Августа 6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?