На проспекте Мира в Южно-Сахалинске появились новые скамейки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству общественных пространств, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии. Кроме плановых мероприятий, на улицах устанавливают дополнительные скамейки и другие элементы благоустройства по обращениям от жителей, которые поступают в том числе и в социальные сети мэра Сергея Надсадина.

Так, сегодня дополнительные скамейки установили на пр. Мира на участке от ул. Больничной до ул. Есенина.

Также обращения горожане передают через депутатов. Например, ранее информацию о необходимости установить дополнительные скамейки у автобусных павильонов возле ТЦ «Дом торговли» в администрацию передал депутат областной думы Александр Шарифулин: «В автобусном павильоне была только одна лавочка - пожилым гражданам было неудобно ждать общественный транспорт. Мы передали запрос в администрацию Южно-Сахалинска и сегодня скамейки установили».

Свои обращения жители города могут направлять в официальные аккаунты мэра и администрации.