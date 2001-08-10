Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2022
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18:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На проспекте Мира в Южно-Сахалинске появились новые скамейки

На проспекте Мира в Южно-Сахалинске появились новые скамейки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству общественных пространств, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии. Кроме плановых мероприятий, на улицах устанавливают дополнительные скамейки и другие элементы благоустройства по обращениям от жителей, которые поступают в том числе и в социальные сети мэра Сергея Надсадина.

Так, сегодня дополнительные скамейки установили на пр. Мира на участке от ул. Больничной до ул. Есенина.

Также обращения горожане передают через депутатов. Например, ранее информацию о необходимости установить дополнительные скамейки у автобусных павильонов возле ТЦ «Дом торговли» в администрацию передал депутат областной думы Александр Шарифулин: «В автобусном павильоне была только одна лавочка - пожилым гражданам было неудобно ждать общественный транспорт. Мы передали запрос в администрацию Южно-Сахалинска и сегодня скамейки установили».

Свои обращения жители города могут направлять в официальные аккаунты мэра и администрации. 

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