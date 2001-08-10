Елена Летучая организует серф-лагерь на Курилах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Северо-Курильске стартует проект по развитию классического серфинга в России, сообщили ТИА «Острова» в островном агентстве по делам молодёжи. Команда из 16 человек научится серфингу и примет участие в съемках документального фильма, который расскажет об уникальном месте жителям страны. Наставниками проекта стали Чемпион России по серфингу Дмитрий Илясов и телеведущая Елена Летучая.
Образовательный серф-лагерь «Серфинг. Кино. Курилы» является инициативой молодежи и направлен на развитие классического серфинга на Северных Курилах. Организаторы верят, что проект будет способствовать увеличению туристического потока, и, как следствие, развитию туристской инфраструктуры территории.
«Когда ребята рассказали мне о проекте, я сразу решила их поддержать. Я сама занимаюсь серфингом и меня радует, что в России открываются новые споты. Для меня также важным аспектом стала экологичность проекта. Северные Курилы – это уникальное дикое место, проект привлечет на острова новых туристов и очень важно, чтобы последствия их пребывания не нанесли вред природе. Любой серфер проводит в океане огромное количество времени и для него важно, чтобы океан оставался чистым. Это одно из основных правил. В программе серф-лагеря мы учли этот момент уже на этапе знакомства участников с серфингом. Также мы планируем провести экологическую акцию и привлечь к участию, как можно больше горожан. Очень хочется, чтобы природу островов берегли не только гости, но и местные жители», – поделилась Елена Летучая, телеведущая, блогер, наставник проекта.
Помимо Елены Летучей наставниками проекта выступит Чемпион России по серфингу Дмитрий Илясов. В рамках очного этапа он проведет теоретические и практические занятия серфингом, которые смогут посетить все желающие жители г. Северо-Курильска. Также в программе запланированы лекции об истории Северных Курил и экологичной культуре серфинга, посещение популярных туристических локаций, творческие мастер-классы с членами команды и наставниками проекта в области съемки видеоконтента.
«В России всего 3 места, где пока что можно заниматься океаническим сёрфингом, Курильские острова – одно из них. Условия здесь наиболее стабильные, а современное снаряжение, которое мы приобрели за счет гранта, позволит местной молодежи заниматься данным видом спорта круглый год. «Об этом месте должны узнать все те, кто мечтает научиться серфингу в России» – подумала я, так появилась идея проекта «Серфинг. Кино. Курилы».
Отбор участников в нашу команду проходил в группе ВКонтакте. Мы получили множество заявок участников из разных уголков России и выбрали пять победителей, которые отправились с нами в Северо-Курильск. Надеемся, что реализация проект позволит закрепить за Северными Курилами статус новой серф-локации страны, которую вскоре посетят как можно больше активных путешественников», – рассказала автор проекта, креативный продюсер VK Ирина Рудыка.
В команду проекта уже вошли представители молодежи Северо-Курильска, Перми, Барнаула, Сочи, Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Члены команды имеют большой опыт реализации федеральных молодежных проектов, в том числе, на территории Сахалинской области.
По итогам проекта будет создан документальный фильм о серфинге на Курильских островах.
Образовательный серф-лагерь на Северных Курилах «Серфинг. Кино. Курилы» является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежи и реализуется при поддержке Агентства по делам молодежи Сахалинской области, администрации Северо-Курильского городского округа, Российской федерации серфинга, программы «Больше, чем путешествие».
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