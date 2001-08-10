Участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске строят с двух сторон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в рамках строительства южного канализационного коллектора началась укладка трубы под проезжую часть ул. Ленина, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.Участок в районе ул. Авиационной закрыт для проезда до 9.00 субботы. Сегодня утром подрядная организация приступила к работам.
«Сейчас на площадке задействованы четыре экскаватора и восемь самосвалов. Для того, чтобы ускорить ход строительства, работы идут одновременно с двух сторон улицы Ленина. Погодные условия могут нас замедлить, но мы оставляем для себя цель — уложиться в отведенные сроки», - отметил руководитель проекта «Строительство южного канализационного коллектора» Павел Капишов.
Строительство объекта имеет важное стратегическое значение для Южно-Сахалинска. Он позволит переключить на новые очистные сооружения существующие и строящиеся микрорайоны в южной части города.
Сквозной проезд для транспорта на ул. Ленина от ул. Авиационной до пер. Школьного будет ограничен до 9:00 13 августа. Объезд закрытого участка возможен по ул. Железнодорожной или пр. Мира. Движение общественного транспорта на время строительных работ также скорректировано. С учётом дорожной обстановки работа светофоров на перекрестке Мира-Больничная в эти дни будет скорректирована.
Автобусы маршрутов №4,5,6,8,14,15,18,34 объезжают участок по ул. Больничной, пр. Мира и ул. Фархутдинова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
- 17:08 2 Августа В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей
- 15:31 4 Августа За выборами в областную думу на Сахалине будут пристально следить
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 17:16 5 Августа 6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня
- 13:33 4 Августа В Шахтёрске строят школу на 400 мест
- 12:54 3 Августа В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»
- 16:09 2 Августа На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?