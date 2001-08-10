Участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске строят с двух сторон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в рамках строительства южного канализационного коллектора началась укладка трубы под проезжую часть ул. Ленина, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.Участок в районе ул. Авиационной закрыт для проезда до 9.00 субботы. Сегодня утром подрядная организация приступила к работам.

«Сейчас на площадке задействованы четыре экскаватора и восемь самосвалов. Для того, чтобы ускорить ход строительства, работы идут одновременно с двух сторон улицы Ленина. Погодные условия могут нас замедлить, но мы оставляем для себя цель — уложиться в отведенные сроки», - отметил руководитель проекта «Строительство южного канализационного коллектора» Павел Капишов.

Строительство объекта имеет важное стратегическое значение для Южно-Сахалинска. Он позволит переключить на новые очистные сооружения существующие и строящиеся микрорайоны в южной части города.

Сквозной проезд для транспорта на ул. Ленина от ул. Авиационной до пер. Школьного будет ограничен до 9:00 13 августа. Объезд закрытого участка возможен по ул. Железнодорожной или пр. Мира. Движение общественного транспорта на время строительных работ также скорректировано. С учётом дорожной обстановки работа светофоров на перекрестке Мира-Больничная в эти дни будет скорректирована.

Автобусы маршрутов №4,5,6,8,14,15,18,34 объезжают участок по ул. Больничной, пр. Мира и ул. Фархутдинова.