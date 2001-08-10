В селе Рощино покажут события августа 1945 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа в селе Рощино Смирныховского района состоится военно-историческая реконструкция, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе всероссийского форума «ОстроVа». Она пройдёт в месте, где происходили реальные военные действия в 1945 году.

Организаторы события – участники регионального отделения «Поискового движения России». Реконструкция пройдет уже в третий раз. Солдаты Красной армии и японской Императорской армии будут облачены в обмундирование времён Второй Мировой Войны. В бою задействуют охолощенные образцы вооружения, которые способны стрелять светозвуковыми патронами. Это знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярёва, японская винтовка Арисака, карабины Маузер.

«Будут использованы и новинки - противотанковое ружье Дегтярёва образца 1941 года. Также интересные новшества внесут пиротехники, которых мы приглашаем на событие», - отметил руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Историческая реконструкция событий августа 1945 года основана на реальных событиях. Здесь состоялся «Штурм полицейского поста Хандаса». По задумке, отделение разведки встретится с соперником на северном берегу, где завяжется бой. Тогда на помощь нашим солдатам придет стрелковое отделение. В событии помимо сахалинцев примут участие реконструкторы из Хабаровска, Приморского края и других регионов – всего около 40 человек.

Старт реконструкции намечен на 13:00. Для зрителей также будет организована выставка обмундирования и вооружения. Каждый желающий сможет подержать экземпляры в руках и получить о нем краткую информацию.