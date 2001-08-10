Активные жители Южно-Сахалинска решат, каким будет общественный транспорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась первая встреча общественного совета по транспорту, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе мэрии. Активные жители города, вошедшие в совет, рассказали о своих задачах и том, как готовы помогать в реализации транспортной реформы в областном центре.

В июле администрацией города по решению мэра Сергея Надсадина был объявлен сбор заявок от заинтересованных жителей в состав общественного совета по транспорту. Среди функционала членов нового органа будет согласование действий будущих изменений транспортной сферы с горожанами. В ходе первой встречи вице-мэр Виталий Данилов и заместитель директора департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Александр Попов, курирующие вопросы общественного транспорта, рассказали членам совета о том, какие изменения планируются в данной сфере.

«Преобразование в любой отрасли вызывает опасение и иногда недовольство наших граждан, в связи с чем, мэром города была поставлена задача, что мы должны активно привлекать наших горожан для участия и сопровождения реформы общественного транспорта. И сегодня состоялась наша первая встреча с теми, кто изъявил желание работать вместе с нами в этом направлении, - уточнил Виталий Данилов. - Мы планируем, что общественность станет нам помощником по ряду важных вопросов и получении обратной связи от жителей. Наша задача - чтобы граждане почувствовали позитивные изменения, что реформа направлена на качество и доступность услуг общественного транспорта».

Транспортная реформа в Южно-Сахалинске, которая стартует 15 августа – это комплексная работа по нескольким на направлениям. В частности, речь идет об оптимизации маршрутной сети, ликвидации дублирующих маршрутов, запуске автобусов по улицам города, ранее не охваченным общественным транспортом. Также переход на новую систему расчетов с перевозчиками, обновление подвижного состава с акцентом на экологичные виды транспорта. В рамках реформы предусмотрено создание транспортно-пересадочных узлов на привокзальной площади, вынос автобусного парка за пределы областного центра, обустройство новых автобусных остановок и многое другое. Все эти вопросы были активно поддержаны участниками общественного совета. Примечательно, что в нем собрались жители разных планировочных районов, в том числе труднодоступных и частного сектора.

Екатерина Репетенко пришла в общественный совет как представитель интересов жителей с. Новая Деревня для решения вопросов с транспортной доступностью.

«Я решила, что общественный совет - это хорошая возможность проявить инициативу, готова работать с жителями своей территории. Тема общественного транспорта актуальна не только для нас, его необходимо развивать, чтобы он был доступным и удобным для всех», - отметила Екатерина Репетенко.

Общественный совет по транспорту в Южно-Сахалинске будет нести функцию помощника в работе по модернизации сети пассажирских перевозок, дорожной инфраструктуры и сопутствующих вопросах. Члены совета послужат проводником для сбора общественного мнения, будут советоваться с жителями своих территорий, помогать в решении актуальных вопросов, например, где установить новые остановки, изменить маршрут и прочее.