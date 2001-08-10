Сильный дождь накроет Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», вечером 8 августа и в ночь с 8 на 9 августа в Южно-Сахалинске прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Днём 9 августа на реках ожидается резкий подъем уровня воды на 1-2 метра.

Оперативные службы Южно-Сахалинска находятся в режиме повышенной готовности. В случае возникновения ЧС звонить по номеру – 112.

До подрядных организаций, осуществляющих ремонт жилых домов, доведена информация о необходимости принятия мер по укрытию кровель.