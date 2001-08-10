Дворы Южно-Сахалинска преображаются

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по благоустройству и капитальному ремонту дворовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

Новый облик получили дворы в Северном городке, 39, на ул. Науки, 7 и 8. Благоустройство также выполнено во дворе по ул. Дружбы, 1 в Луговом.

Как рассказал заместитель начальника по производственной сфере МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Паршин, здесь подрядная организация выполнила работы по замене основания, устройству бордюров, асфальтированию, озеленению.

Все работы проводились по согласованию с жителями, по возможности в проект вносились корректировки, учитывающие пожелания представителей домов.

В настоящее время работы также ведутся на ул. Байкальская, 1, Бориса Полевого, 2, пр. Мира, 65-1, пр. Мира, 60. На остальных объектах проводится замена инженерных сетей с последующим благоустройством. Капитально отремонтирован двор на ул. 3-й Набережной, 8 в Хомутово. Идет замена сетей по ул. Пионерской, 52, 53, 54 в Луговом, Спортивному проезду, 9 и 11, пр. Победы, 39, ул. Горького, 16 и 18а, ул. Поповича, 14. Есть переходящие с прошлого года объекты. Работы завершены по ул. Сахалинской, 32, 34, 36, 38, ул. Ленина, 246, 248, 250, пр. Победы, 15, на ул. Украинская, 105, 111, 111б, 113а работы продолжаются.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «1000 дворов».

Добавим, также в этом году город при поддержке правительства Сахалинской области ведет беспрецедентные работы по текущему ремонту дворов. Если в 2021-м преобразились 345 объектов и почти полторы сотни внутриквартальных проездов, то в этом сезоне работы выполнены уже на 424 объектах.