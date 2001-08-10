В Южно-Сахалинске перекроют одну из главных улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти напоминают о перекрытии на улице Ленина с 8 августа, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска.

В ходе строительства южного канализационного коллектора в областном центре будет закрыт сквозной проезд для транспорта на участке улицы Ленина от улицы Авиационной до переулка Школьного.

Работы продлятся с 9:00 8 августа до 9:00 13 августа. Объезд участка возможен по улице Железнодорожной или проспекту Мира. Автовладельцев просят скорректировать свой маршрут заранее.

Закрытый для движения участок автобусы маршрутов №4,5,6,8,14,15,18,34,117 будут объезжать по ул. Больничной, пр. Мира и ул. Фархутдинова.

Напомним, подрядчику необходимо в короткие уложить на глубину 4 метра 120 метров трубы. После чего дорожное покрытие будет восстановлено.