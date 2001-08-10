Сахалинцев обеспечивают доступной горбушей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 18 тонн охлажденного лосося по сниженным ценам реализовали в Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве. С начала путины поставки даров моря напрямую от рыбодобывающих предприятий организованы в большинстве районов островного региона.

Горбушу можно приобрести от 78 до 100 рублей за килограмм. Продажи свежевыловленной рыбы по ценам, значительно ниже рыночных, проводятся с прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

На сегодня горбушу уже поставили в 14 муниципальных образований области, включая север Сахалина и Курильские острова. География продаж зависит от вылова предприятий. На Северных Курилах бесплатно раздали более 4 тонн горбуши и кеты. В акции поучаствовали компании: ООО «Алаид», ООО «Гранис» и ЗАО «Курильский рассвет».

«Мы провели переговоры с рядом рыбодобывающих предприятий Сахалинской области, которые высказали твердое намерение продолжать практику поставки свежей рыбы без наценок, чтобы наши жители могли приобрести качественную продукцию по доступным ценам, – рассказал исполняющий обязанности руководителя областного министерства по рыболовству Иван Радченко. – Поставку свежевыловленного лосося по ценам, ниже рыночных, уже осуществляют 19 компаний. Отпускная цена предприятий на горбушу составляет от 60 до 80 рублей, в рознице для жителей области в рамках нашей программы стоимость 1 килограмма от этих поставщиков – не более 100 рублей».

Поставки свежего тихоокеанского лосося по сниженным ценам осуществляют компании: ЗАО «Курильский рыбак», ООО «Рыбак», ООО «Меридиан», ООО «Континент», ООО «Океан», ООО «Прибой-Восток», ООО «Оха», ДО ООО «Сэндчери», ООО «Тайра-Долинск», ИП Ким И.А, ИП Хрянин И.В, ИП Щацков М.А., ООО «Янтарное», РХ «Наньво», ООО «Прибой-Корсаков», ООО «Нептун».

«Хочется отметить социальную ориентированность наших островных предприятий и их желание обеспечить жителей региона свежей качественной рыбой по доступной цене. При этом они не только продают, но и раздают свежий улов. Как и прошлом году, рыбодобывающие предприятия подтверждают свою готовность участвовать в программе по обеспечению жителей свежим уловом, в том числе горбушей, кетой, напрямую с промысла», – прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В течение года островные рыбодобывающие предприятия активно участвуют в реализации задачи губернатора Валерия Лимаренко по обеспечению сахалинцев и курильчан свежим уловом. Рыба напрямую с промысла, минуя посредников, отправляется в районы области для продажи в специально отведенных точках. Отсутствие затрат на переработку и заморозку, бесплатные торговые места, а также помощь местных администраций по транспортировке уловов в отдаленные районы позволяет реализовывать продукцию по ценам, значительно ниже рыночных.

Узнать о местах, ценах и ассортименте даров моря можно с помощью географической информационной системы Сахалинской области: https://map.sakhalin.gov.ru/Fresh_fish, в приложении «Острова65» и в социальных сетях министерства по рыболовству Сахалинской области https://vk.com/agent_ribalka65 https://ok.ru/group/55304504213754/topics и районных администраций.

Кроме того, сохраняется возможность бесплатного вылова рыбаками-любителями трех штук горбуши в сутки. Он разрешен с 1 июня на специально выделенных для этого участках морской акватории у побережья Сахалинской области, указанных в правилах рыболовства: https://fish.sakhalin.gov.ru/?page_id=3217.