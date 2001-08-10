В Березняках продолжают обновлять Зеленую улицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска держит на контроле капитальный ремонт улицы Зеленой в селе Березняки, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мониторинг качества ремонта провели волонтеры партии «Единая Россия».

Как рассказал представитель подрядной организации Артём Блинов, на объекте уже выполнены работы по прокладке инженерных сетей. Сейчас идет монтаж ливневой ветки, бордюров. Также рабочие начали подготовку к асфальтированию. При этом, практически на всём протяжении участка проложен газопровод. В ближайшее время будет проработан вопрос увеличения количества рабочих и техники на участке. Объект подрядчик должен сдать этой осенью.

«Объект на контроле. Дорогу ждут жители и, безусловно, мы, что называется, держим руку на пульсе. Сейчас подрядчику крайне важно мобилизовать силы и завершить ремонт в максимально короткие сроки», – отметил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Гринберг.

Выполнение работ находится под пристальным вниманием волонтерского корпуса «Единой России». В том числе, активисты ведут работу с местными жителями, чтобы при необходимости внести корректировки в проект.

«Люди высказывали пожелания по обустройству въездов во дворы, предусмотреть понижение. Также были высказаны другие замечания, которые были учтены при корректировке проекта», – рассказал координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт на ряде городских улиц – это Украинская, Шоссейная, Авиационная, Комарова, Детской, Лермонтова, пр. Победы и другие.