В Южно-Сахалинске проверяют детские площадки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проводят инвентаризацию детских площадок, сообщили ТИА «Острова» в администрации города. Специалисты обследуют детские игровые комплексы, установленные более 5 лет назад. Мониторинг ведётся в рамках текущего ремонта дворовых территорий.
Большинство детских игровых площадок в Южно-Сахалинске устанавливалось 5-7 лет назад и ранее. Следить за состоянием детских площадок обязанность собственников. В большинстве случаев это управляющие компании, поскольку площадки относятся к общедомовому имуществу жильцов. Между тем, на многих детских площадках не имеется какого-либо твердого или резинового покрытия, со временем приходит в негодность и игровое оборудование. Все это требует более значимых затрат на ремонт: замену поврежденных элементов и устройство покрытия уже сложно осуществить в рамках текущего содержания площадок.
«Сейчас администрацией города принято решение о проведении ревизии детских площадок. Производя текущий или капитальный ремонт дворовых территорий, мы стараемся привести в порядок и игровую зону для детей, но это не всегда получается сделать комплексно, особенно если речь идет об устаревших площадках без покрытия, которые требуют замены и восстановления игровых конструкций, - рассказал первый вице-мэр Андрей Ковальчук. - Есть ряд таких площадок, где недостаточно подкрасить и заменить игровой элемент, необходима полная замена».
Установка детских площадок ведется на основании утвержденного проекта, к которому предъявляется ряд требований, поскольку речь идет о безопасности детей. В этой связи, муниципалитетом планируются к разработке типовые проекты детских площадок, которые впоследствии будут применяться в соответствии с параметрами той или иной дворовой территории.
По результатам инвентаризации будет сформирован перечень площадок в первую очередь нуждающихся в замене и ремонте. При наличии финансирования восстановление устаревших игровых площадок в областном центре начнется в 2023 году.
Сообщить о ненадлежащем содержании детских игровых площадок горожане могут в первую очередь в свою управляющую компанию, а также на портал «Сахалин.Онлайн».
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