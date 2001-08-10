Врачи на выездах помогли 30 тысячам сельчан на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 32 тысяч пациентов приняли врачебные выездные бригады в Сахалинской области с начала года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. 3 августа состоящий из узких специалистов медицинский десант прибыл в село Пятиречье Холмского района.

«Задача врачей – выявить у местных жителей патологии на ранних стадиях и проконтролировать имеющиеся хронические заболевания. Поручение формировать медицинские бригады в соответствии с потребностями конкретных населенных пунктов дал губернатор региона Валерий Лимаренко», – рассказала начальник лечебного департамента областного министерства здравоохранения Мила Тен.

Прием в Пятиречье вели терапевт, невролог и офтальмолог. Такие осмотры осуществляются регулярно. Это позволяет отслеживать состояние пациентов в динамике.

Во время прошлого визита одной из местных жительниц были назначены капельницы. Сегодня врач проверила самочувствие женщины, дала дополнительные рекомендации.

«В город ездить неудобно. Когда врачи приезжают, всегда обращаюсь. Прошла курс капельниц, заметно улучшилось состояние. Сегодня проверила зрение, врач проконсультировала, рассказала, что делать нужно», – отметила жительница села Пятиречье Елизавета Курносова.

Выездная форма работы стала постоянной практикой в удаленных населенных пунктах. В этом году таким образом врачебные бригады приняли уже более 32 тысяч пациентов.

«Все села района объезжаем поочередно. Особенно это важно для маломобильных граждан. Без такой помощи люди остаются один на один со своими болезнями. Лишний раз в районный центр не поедут. Состав бригады постоянно меняется. Учитываем, что население в селах пожилое. Поэтому чаще включаем невролога, эндокринолога – специалистов, в которых возрастные пациенты особенно нуждаются», – уточнила врач-невролог Холмской ЦРБ Елена Прищепова.

Для улучшения доступности медицинской помощи на селе в регионе организуется не только различные формы работы с населением, но и создаются условия для работы медиков. Сегодня прием местных жителей в Пятиречье проводился в местной амбулатории – здание приспособленное, не обладает всеми возможностями для комфортного размещения. Но уже в этом году в селе появится новая амбулатория. Она будет построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ее возведение уже началось. Завершение планируется до конца этого года. Новые амбулатории и ФАПы в этом году также строятся в селах Первая Падь, Костромское, Углезаводске, Восточном и Новой Деревне.