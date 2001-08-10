На Сахалине назвали имена экспертов форума «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспертами Всероссийского молодежного форума «ОстроVа» в этом году стали деятели разных направлений, сообщили ТИА «Острова» организаторы мероприятия. Часть из них выступит кураторами направлений, по которым будут работать участники.

15 августа в Южно-Сахалинске состоится торжественная церемония открытия всероссийского молодежного форума «ОстроVа». Он пройдет с 13 по 19 августа и станет одним из самых массовых молодежных форумов на Дальнем Востоке. Молодежный форум объединит 500 участников со всех регионов России и Дальнего Востока.

Экспертами Всероссийского молодежного форума «ОстроVа» в этом году стали деятели разных направлений. Часть из них выступит кураторами треков, по которым будут работать участники.

Любовь Кириенко возглавит трек «ОстроVа Будущего», который соберет молодежь, занимающуюся креативными индустриями и IT. Любовь имеет более 10 лет опыта в маркетинге и пиаре с региональным и международным фокусом. Последние 5 лет работала над развитием сети пространств коллективной работы «Точка кипения»: вместе с командой проекта и партнёрами запустила более 100 образовательных пространств по России с вовлечением более 2 млн пользователей. Кроме того, является советником исполнительного директора АНО «Платформа НТИ» и в Высшей Школе Экономики.

Туристическое направление, трек «ОстроVа Гостеприимства» будет курировать Анна Аполосова – заместитель председателя Российского Союза Молодежи, эксперт в социальном проектировании, тренер ассоциации тренеров РСМ, методолог федеральной программы РСМ по развитию молодежи из малых городов «Пространство развития».

Трек «ОстроVа Развития» пройдет под руководством Евгения Нилова - победителя первого Всероссийского конкурса «Лидеры России», руководителя проектных программ на молодежных форумах «Амур» и «БалтАртек», руководителя форсайт-работы на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Кроме того, в рамках форума предполагается проведение большой игры, которую создает и модерирует Юрий Некрасов – игропрактик и прикладной геймдизайнер с опытом работы более 20 лет, автор методики «Спринт-игры», преподаватель московской Школы игропрактики, автор курсов по геймдизайну до Skillbox и Scream School. Юрий внедрял игровые решения для различных компаний, в числе которых МТС, Сбербанк, Росбанк, Qiwi, «Роснефть», а также российских ВУЗов: ДВФУ, УрФУ, МГИУ, МГИМО, МИФИ, ВШЭ.

Форум в этом году также пройдет и в онлайн-формате. В нем могут принять участие все желающие. Во время проведения очного форума, участники со всей страны будут встречаться в онлайне, помогать в решении кейсов, проводить исследования и создавать проекты. Работу этой площадки будет курировать Варвара Селина - дизайнер образовательных программ, игропрактик, модератор. Преподаватель проектной деятельности и работы в команде. Разработчик треков саморазвития, экологии и городской среды на форумах «Амур», «Машук», «ОстроVа».

В этом году участники форума «ОстроVа» снова смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Заявки принимают до 8 августа на сайте АИС «Молодежь России» https://grants.myrosmol.ru/events/. Защита проектов пройдет во время проведения форума, который состоится в Южно-Сахалинске с 13 по 19 августа. Организаторы Всероссийского форума «ОстроVа» - Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.