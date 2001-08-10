В Южно-Сахалинске поздравляют известного журналиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многочисленные поздравления по случаю юбилейного дня рождения 3 августа принимает известный сахалинский журналист Юлия Вятржик, сообщили ТИА "Острова" в администрации города. С праздником опытного работника сферы СМИ поздравил мэр города Сергей Надсадин.

Юлия Александровна работает в сахалинских СМИ с 1998 года. В муниципальной газете «Южно-Сахалинск сегодня» в разные годы трудилась корреспондентом, заместителем главного редактора. В настоящее время работает старшим корреспондентом.

В своих материалах Юлия Вятржик освещает жизнь городского округа, деятельность администрации и городской Думы. Неоднократно её личное участие, неравнодушие способствовали решению актуальных вопросов горожан, в том числе жителей села Синегорск, где она проживает много лет. С особой любовью и интересом Юлия Александровна рассказывает о жителях города, что находит большой отклик как среди ее коллег, так и в читательской среде

Свои поздравления Юлии Вятржик передал глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Мэр поблагодарил юбиляршу за активное участие в жизни города, высочайший профессионализм, преданность делу.

За свою высочайшую компетентность и эрудицию, журналистский талант Юлия Вятржик удостоена профессиональных наград разного уровня, в том числе премии «Золотое перо Сахалина», почетной грамоты губернатора Сахалинской области. В 2017 году стала лауреатом премии мэра Южно-Сахалинска в номинации «Острое перо», была занесена на доску почета города.