В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 сентября он заработает на базе восточной гимназии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительстве Сахалинской области. Обучение в новом технопарке будет идти по трем направлениям: «биология и химия», «физика» и «информатика».

Планируется, что занятия дополнительного образования смогут посещать около 600 человек: это не только гимназисты, но и ученики ближайших школ.

Технопарк станет вторым школьным и пятым в областном центре: «Кванториумы» развернуты на базе Института развития образования Сахалинской области, детской железной дороги в городском парке, гимназии №3 и школы №31 в Новоалександровске. Открытие детских технопарков происходит в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.

«Мы создаем условия, чтобы сахалинские школьники могли проявлять свои способности к инженерному творчеству. Эти знания и умения потом пригождаются нашим талантливым ребятам при поступлении в вузы. В «Кванториумах» закладывается основа для освоения самых востребованных в регионе специальностей, – сказал Валерий Лимаренко.

«Федеральный проект «Современная школа» реализуется на средства федерального, регионального и местного бюджетов. «Кванториумы» позволяют преподавать учебные предметы на более высоком уровне, а также в рамках дополнительного образования решать различные задачи, в том числе и по профориентации. Это стартовая площадка для подготовки специалистов, которые будут востребованы в нашем регионе и городе. Развитие технического творчества школьников – одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Валерием Лимаренко», – отметила директор департамента образования города Южно-Сахалинска Светлана Мирова.

Сейчас в восточной гимназии в разгаре ремонт помещений под будущий «Кванториум». Три кабинета оснастят современным оборудованием, которое позволит углублено изучать предметы.

«Все работы завершатся в срок. 1 сентября у нас стартует учебный год. В первую половину дня классы и оборудование будут использоваться для проведения уроков, а во вторую половину – будут проходить занятия в технопарке. Мы планируем привлечь молодых педагогов дополнительного образования, которые пройдут специальную подготовку. Правительство региона во главе с губернатором поставило важную задачу по профориентации школьников. «Кванториум» поможет нам вести эту работу на высоком уровне», – рассказала директор Восточной гимназии Марина Гулакова.

Темп ремонтных работ оценил депутат Сахалинской областной думы Юрий Цой: «Открытие «Кванториума» в Восточной гимназии даст возможность всем ученикам углубленно изучать физику, химию, информатику. Детский технопарк на базе гимназии – это важный шаг по развитию отрасли образования в нашей области и городе Южно-Сахалинске».

Площадку будущего школьного технопарка посетила также куратор областного проекта «Забота. Защита. Уважение» Ирина Савицкая.

«Развитие дополнительного образования для наших детей – это основа будущего для всей Сахалинской области. Я рада тому, что дети смогут развивать свои способности. Очень важно, что губернатор и мэр Южно-Сахалинска обращают внимание на объекты образования. Замечательно, что образование в нашей области не стоит на месте, мы идем в ногу со временем», – подчеркнула она.

В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется открытие еще одного школьного технопарка на базе гимназии № 1 имени А.С. Пушкина.