В Южно-Сахалинске появился адаптивный перекрёсток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перекрёсток улиц Фархутдинова и 1-й Октябрьской – первый из планируемых 9-ти – заработал по технологии индуктивно-петлевых детекторов, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации. Детекторы позволяют контролировать потоки и направлять работу светофора на самое загруженное направление.

О том, как работает «умный перекресток», на месте рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

«Например, когда по 1-й Октябрьской идет транспорт - светофор динамически меняет фазу зеленого от 5 до 140 секунд. Режим не переключится до тех пор, пока светофор не пропустит основную пробку. Если машин на подходе нет - он отключает зеленый и дает движение по ул. Фархутдинова. Это позволяет снизить задержки на перекрестке и увеличить пропускную способность», – говорит Василий Вишневский.

В связи с тем, что на адаптивных перекрестках появляется раздельное движение пешеходов и автомобилей, людям необходимо вызвать свою отдельную фазу для того, чтобы перейти через дорогу. Это позволяет автомобилям совершать правые маневры относительно быстро.

Работа по оборудованию перекрестков продолжается, на очереди перекресток Холмского шоссе и ул. Ударной. В целом, каждую неделю планируется запуск нового адаптивного перекрестка. До конца августа работы планируется завершить на всех 9 перекрестках.