В Анивском районе проверили учебные заведения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в Анивском районе готовы принять детей 7 школ, 9 детских садов и одна организация дополнительного образования, сообщили ТИА «Острова» в местной администрации.
Выводы о том, что образовательные учреждения готовы к новому учебному году, сделали члены комплексной комиссии. Специалисты отдела образования администрации района, ОМВД России по Анивскому городскому округу, УФСБ и Росгвардии проверили, как выполнен косметический ремонт помещений, обеспечена ли пожарная безопасность, выполнены ли ранее выданные предписания.
«Я хочу выразить благодарность коллективам детских садов и школ нашего района за оперативную работу по подготовке к новому учебному году. Радует профессиональное отношение педагогов и технических сотрудников к проявленным инициативам и трудовым обязанностям», – рассказала мэр округа Светлана Швец.
До начала нового учебного года остался месяц. В образовательных учреждениях района идет подготовка к нему. Трудовые коллективы ремонтировали пищеблоки, учебные помещения, внешний облик зданий, обновляли мебель.
«Самое главное, чтобы дети и преподаватели чувствовали себя комфортно, придя на занятия в обновленные классы, кабинеты или в группы. Важно, чтобы образовательный процесс был налажен и ничто не отвлекало его участников», – поделился мнением секретарь местного отделения партии Единая Россия Алексей Плотников.
Стоит отметить, что в текущем году была проведена большая работа по подготовке организации центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе школы №2 в г. Анива. В рамках национального проекта «Образование» педагоги будут формировать навыки и современные компетенции у обучающихся по физике, химии, биологии, технологии, а также начнут реализовывать программы дополнительного образования.
Члены комиссии по приемке также проверили ход работ по капитальному ремонту школы № 4 в селе Таранай. Работы идут по графику. Подрядчики должны закончить к 26 августа.
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