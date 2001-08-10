Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2022
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14:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут поиграть в «Три цвета России»

Сахалинцев зовут поиграть в «Три цвета России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивная игра «Три цвета России», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 4 и 5 августа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Проверить свою эрудицию приглашаются учащиеся младших и средних классов. Начало в 10:00.

Разделившись на команды, участники должны будут продемонстрировать знания о символах государственной власти, устройстве государства российского, а также о людях, внесших огромный вклад в историю и культуру нашей страны. Команда, набравшая большее число очков, станет победителем.

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