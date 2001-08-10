Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2022
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В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей
14:28, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске начинают продавать горбушу по низкой цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска 2 и 3 августа могут приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Так, сегодня торговля начнется с 17:00 на ярмарочной площадке у Дома торговли (пр. Мира, 106 А). Завтра рыбу можно будет купить с 10.00 на ул. Ударной, 48 (с. Дальнее).

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