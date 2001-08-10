В Южно-Сахалинске празднуют годовщину создания ВДВ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Памятный митинг, приуроченный к 92-й годовщине образования ВДВ, прошёл на площади Славы в областном центре, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

У мемориала воинам-сахалинцам, погибшим в горячих точках, собрались представители власти, военнослужащие, ветераны и горожане. Памятную гирлянду к скульптуре скорбящей матери возложили представители администрации Южно-Сахалинска, как символ памяти об ушедших бойцах и их доблести.

2 августа 1930 года прошли первые учения, где на парашютах десантировалось малое подразделение. Именно эту дату считают официальным днем рождения Воздушно-десантных войск.

Участники церемонии почтили память десантников-сахалинцев, погибших в военных конфликтах, ветераны ВДВ делились своими воспоминаниями и напутствовали молодежь военно-спортивного клуба «Десантник».

Неизменный девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!» – остается актуальным и по сей день. С этим наставлением ветераны обращались к участникам церемонии и юным патриотам, которые учатся нести ответственность за свои поступки и следовать традициям «голубых беретов» – долгу, отваге и чести.