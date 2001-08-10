В Южно-Сахалинске стартовала акция «Помоги собраться в школу»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице стартовала традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу», направленная на поддержку детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно она объединяет инициативных жителей города, представителей бизнеса-сообщества, общественных организаций. Благодаря их отзывчивости и неравнодушию сотни детей смогли получить полноценные школьные наборы к новому учебному году.

«Мы с коллегами в этом году обязательно примем участие в данной акции. Это очень важно – помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу», – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Так, жители города уже сейчас могут приобрести рюкзаки, тетради, карандаши, ручки, другие канцелярские товары, школьные принадлежности и опустить их в специальные корзины, расположенные по адресам:

- ТД «Амикс», ул. Пуркаева, 110;

- Магазин «Амикс», Коммунистический проспект, 49;

- Торговый зал «ZIGZAG», ул. Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);

- Торговый зал «ZIGZAG», ул. Есенина, 13 (ТЦ «Мегаполис», 2 этаж);

- ТД «Школьник», пр. Мира, 19, склад 33;

- Магазин «КанцПлюс», пр. Мира 19, склад 1;

- Администрация Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173;

- Городская Дума, ул. Ленина, 252.

В торговых точках работают волонтёры центра молодежных инициатив, которые информируют посетителей об акции, раздают буклеты и помогают при необходимости.

Как рассказал директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов, акция продлится до 26 августа включительно. Затем собранные принадлежности адресно передадут южно-сахалинским школьникам, часть школьных наборов к началу учебного года отправят для детей из ДНР и ЛНР.