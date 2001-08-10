В Южно-Сахалинске стартовала акция «Помоги собраться в школу»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице стартовала традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу», направленная на поддержку детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно она объединяет инициативных жителей города, представителей бизнеса-сообщества, общественных организаций. Благодаря их отзывчивости и неравнодушию сотни детей смогли получить полноценные школьные наборы к новому учебному году.
«Мы с коллегами в этом году обязательно примем участие в данной акции. Это очень важно – помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу», – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Так, жители города уже сейчас могут приобрести рюкзаки, тетради, карандаши, ручки, другие канцелярские товары, школьные принадлежности и опустить их в специальные корзины, расположенные по адресам:
- ТД «Амикс», ул. Пуркаева, 110;
- Магазин «Амикс», Коммунистический проспект, 49;
- Торговый зал «ZIGZAG», ул. Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);
- Торговый зал «ZIGZAG», ул. Есенина, 13 (ТЦ «Мегаполис», 2 этаж);
- ТД «Школьник», пр. Мира, 19, склад 33;
- Магазин «КанцПлюс», пр. Мира 19, склад 1;
- Администрация Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173;
- Городская Дума, ул. Ленина, 252.
В торговых точках работают волонтёры центра молодежных инициатив, которые информируют посетителей об акции, раздают буклеты и помогают при необходимости.
Как рассказал директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов, акция продлится до 26 августа включительно. Затем собранные принадлежности адресно передадут южно-сахалинским школьникам, часть школьных наборов к началу учебного года отправят для детей из ДНР и ЛНР.
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