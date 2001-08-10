Энергетики очистили танки на побережье у села Стародубское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники ПАО «Сахалинэнерго» в рамках федеральной благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» провели уборку берега Охотского моря около села Стародубское. В мероприятии приняли участие около 150 сотрудников компании и их дети.

Волонтеры навели порядок на береговой линии общей протяженностью около 10 км, собрав более 60 мешков мусора. Он состоял в основном из бытовых отходов: пластиковых и стеклянных бутылок, банок, пакетов. Среди крупных находок – автомобильные покрышки, рыболовные сети. Особое внимание было уделено очистке двух «подземных танков», сообщает пресс-служба ПАО «Сахалинэнерго».

В конце 1970-х годов в связи обострением международной обстановки на Сахалине и Курильских островах возвели дополнительные фортификационные сооружения в виде танковых башен для защиты входов в бухты и защиты побережий от высадки десанта противника. Одним из таких объектов стал артиллерийский взвод танковых башен, построенный около села Стародубское.

Башни от танков были установлены на железобетонный блок, в котором размещались боезапасы, фильтро-вентиляционная установка и ряд других помещений. Необходимо отметить, что на Дальнем Востоке такой артиллерийский взвод танковых башен сохранился только на Сахалине и Курильских островах.

После проведения уборки военные угостили участников солдатской кашей и сладким чаем.