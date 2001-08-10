От газа до дорог: как улучшат жизнь в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

650 жителей Тымовского района подали заявки на подключение частных домов к газу. Всего планируется подключить к экологически чистому топливу 1200 тымовчан.

Эти цифры озвучили на встрече первого заместителя губернатора Сахалинской области с жителями Тымовского района. Сергей Байдаков посетил накануне северный муниципалитет по поручению главы региона Валерия Лимаренко. Одной из основных тем встречи стала догазификация.

«Газ сегодня – это необходимость. Все в районе хотят жить с газом, но у нас много малообеспеченных», – обратилась к областным властям жительница Тымовского Светлана Анисимова.

Министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко отметил, что на островах оказываются беспрецедентные меры поддержки для собственников, решивших подключить свои дома к экологически чистому топливу. Сахалинцам компенсируют до 152 тысяч рублей на подведение газа к дому. В Южно-Сахалинске и Анивском районе льготным категориям граждан возмещают часть расходов также на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования. Сергей Байдаков поручил изучить возможность ввести такую меру поддержки и для жителей Тымовского района.

«Призываю жителей активнее подавать заявки на догазификацию. Мы помогаем людям оформлять заявки. В других регионах таких компенсаций нет. Там доводят газ только до границ земельного участка», – добавил глава Тымовского района Эдуард Звада.

В городском округе запущены пять газовых котельных: три – в райцентре и по одной в Кировском и Красной Тыми. В этом году должны ввести еще три экологически чистых объекта в Ясном, Зональном и Кировском, которые заменят семь угольных котельных.

Тымовчан волновала также тема расселения аварийного жилья. Программа будет продолжена, пока все жители не получат комфортные квартиры. В этом году сдали два дома на 32 квартиры в Зональном и дом на 3 квартиры в селе Арги-Паги. Начали возводить жилье в Тымовском, Адо-Тымово и Красной Тыми. Подрядчикам предоставили участки в райцентре и селах под строительство восьми многоквартирных домов на 339 квартир.

На встрече к первому заместителю губернатора обратились инициативные жители Молодежного. В селе создан образцовый ТОС – территориальное общественное самоуправление. На протяжении нескольких лет жители благодаря субсидиям из областного бюджета решали насущные проблемы своего населенного пункта.

«Мы были первым ТОСом в районе. В этом году, как и всегда, подготовили заявку в министерство ЖКХ, но нам ее вернули. Сказали: в этом году денег нет», – поделились сельчане.

«Нельзя загубить такую хорошую инициативу! – сказал Сергей Байдаков руководству областного минЖКХ. – Почему Южно-Сахалинску вы дали финансирование на ТОСы? Дайте и Молодежному. Осенними поправками в бюджет, до 1 октября, средства для села должны быть выделены».

Актуальным для жителей района стал дорожный вопрос. На встрече стало известно, что в этом году уложат 32 километра асфальта на участке от Тымовского до Ноглик. Полностью грунтовые разрывы на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха планируется ликвидировать до 2025 года.

По поручению губернатора в Тымовском районе, как и во всех муниципалитетах, повышенное внимание уделяется состоянию дорог местного значения. В этом году капитально отремонтировали улицу 18-го Партсъезда в райцентре – уложили асфальт на участке протяженностью 800 метров. Обустроили уличное освещение на улице Таежной в селе Воскресеновка. До 10 сентября свет появится также на Совхозной и Школьной в Зональном.

Еще одной хорошей новостью для тымочан стало то, что в этом году планируется начать проектирование новой поликлиники. Земельный участок с удобным расположением в районе бывшего катка уже выделен. Этот объект включен в инвестиционную программу и будет строиться с участием федерального бюджета. Сдача поликлиники намечена на 2025 год. А в 2022-ом заасфальтируют часть территории у центральной районной больницы.

«После каждой поездки в районы фиксируется протокол поручений. Если они не исполняются, вопрос выносится на заседание областного правительства. Губерн7атор принимает решения о мерах ответственности», – подытожил Сергей Байдаков.

На встрече с жителями Тымовского городского прозвучало около трех десятков вопросов. По ним были даны соответствующие поручения и установлены контрольные сроки. Еще ряд обращений тымовчан зафиксировали региональные министры на приеме граждан, который состоялся перед встречей с первым замом губернатора, сообщает пресс-служба областного правительства.