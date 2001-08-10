Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2022
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12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут заказать план дома по фиксированной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска сообщает, что все желающие могут заказать технический план индивидуального жилого дома (в том числе на садовых участках) для постановки на государственный кадастровый учет в Управлении Росреестра Сахалинской области. Цена объявлена фиксированная – 10 тысяч рублей.

Муниципальное предприятие «Горархитектура» проводит акцию «Все по 10!» по следующим документам:

- изготовление технического плана индивидуального жилого дома, жилого дома на садовом участке;

- изготовление межевого плана земельного участка под индивидуальный жилой дом.

Заявки принимаются по адресу ул. Вокзальная, 13 в рабочие дни с 08.30 до 17.30. Справки по телефону 50-00-85.

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