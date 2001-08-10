Южносахалинцы могут заказать план дома по фиксированной цене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города Южно-Сахалинска сообщает, что все желающие могут заказать технический план индивидуального жилого дома (в том числе на садовых участках) для постановки на государственный кадастровый учет в Управлении Росреестра Сахалинской области. Цена объявлена фиксированная – 10 тысяч рублей.
Муниципальное предприятие «Горархитектура» проводит акцию «Все по 10!» по следующим документам:
- изготовление технического плана индивидуального жилого дома, жилого дома на садовом участке;
- изготовление межевого плана земельного участка под индивидуальный жилой дом.
Заявки принимаются по адресу ул. Вокзальная, 13 в рабочие дни с 08.30 до 17.30. Справки по телефону 50-00-85.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:54 25 Июля На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения
- 15:55 29 Июля Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе
15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 10:46 29 Июля Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
- 15:16 28 Июля "Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры"
- 12:31 28 Июля Для постояльцев сахалинского дома престарелых устроили экскурсию к сивучам
- 15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?