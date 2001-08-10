Многодетной анивской семье подарили плиту и пообещали новые окна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провёл приём сахалинцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительного проекта многодетной семье подарили электрическую плиту и предложили помощь с заменой окон в квартире.
Александра и Валерий Головач воспитывают дочь и двух сыновей. Глава семьи работает слесарем. Мама пока посвящает все время детям и активно занимается волонтерством. Большое подспорье семье дают социальные выплаты для многодетных семей. Александра хочет выйти на работу, по образованию она штукатур-маляр, также окончила курсы визажистов.
Сахалинские власти помогут женщине трудоустроиться в ближайшее время. А благодаря «Добрым делам карты сахалинца» решатся бытовые трудности семьи. Исполняющий обязанности председателя районного собрания, генеральный директор мясоперерабатывающей фабрики «Золотой теленок» Алесей Плотников две недели назад приобрел для них электрическую плиту. А генеральный директор группы компаний «Лиго» Дмитрий Ли предложил помощь с заменой старых окон в квартире многодетной семьи.
«В нашем районе 70 семей, которые нуждаются в особой помощи. Мы индивидуально работаем с каждой. Иногда за счет местного бюджета и полномочий властей нельзя решить тот или иной вопрос. Тогда поддержку оказывают предприниматели, благотворители. За несколько месяцев существования проекта многодетным семьям помогали с проведением ремонта, покупкой бытовой техники, мебели, компьютеров для школьников», – рассказала мэр Анивского района Светлана Швец.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Добрые дела карты сахалинца» позволяют оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи. В рамках проекта среди благотворителей проводится конкурс, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Прием заявок проходит с мая по октябрь этого года. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.
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