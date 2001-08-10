Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2022
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе
15:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

30, 31 июля и 1 августа на территории Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности).

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